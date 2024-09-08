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8 сентября, 18:32

МВД возбудило 5 уголовных дел из-за ложных сообщений о терроризме во время ЕДГ

Пять уголовных дел заведено в связи с проведением избирательных компаний. Об этом уведомил замглавы МВД по охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России Дмитрий Дацко на брифинге в Центральной избирательной комиссии.

«На текущий момент возбуждено пять уголовных дел, связанных с проведением избирательных кампаний. Практически все — по сообщениям о ложных актах терроризма», — сообщил представитель ведомства.

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Напомним, что избирательная кампания в рамках ЕДГ проводилась в России с 6 по 8 сентября. Сообщения о возможных нарушениях в процедуре агитации и информирования во время выборов поступали из 28 российских субъектов, но подтвердилось лишь одно из них.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Юрий Лысенко
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