Назначение премьер-министром Франции пожилого экс-еврокомиссара Мишеля Барнье — это просто попытка президента Франции Эмманюэля Макрона найти компромисс в расколотом парламенте страны. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Илья Гамбашидзе. По его мнению, это кадровое решение никак не скажется на помощи Киеву, потому что Париж не пойдёт против Брюсселя.

Эксперт констатировал, что ситуация во французской политике действительно очень сложная. Много говорят о затяжном политическом кризисе, о том, что избранный недавно парламент Франции расколот, что там как никогда велико влияние правых патриотических партий, которые стремятся обеспечить суверенитет своей страны — следовательно, ограничить влияние Брюсселя и США.

«Говорят и о том, что назначение пожилого премьер-министра — это попытка президента Франции Макрона найти компромисс с правыми силами. Отсюда мнение о том, что, может быть, в ближайшее время Франции ограничит свою «помощь» украинским нацистам. Однако не надо испытывать иллюзий», — отметил политолог.

По его мнению, кризис во Франции есть, а вот оснований считать, что она пойдёт против политики ЕС и ограничит участие в войне против России — нет. Барнье — ставленник евробюрократов, поэтому он будет проводником политики Брюсселя, даже если попытается как-то замаскировать свою зависимость от истеблишмента ЕС.