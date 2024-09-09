Крупнейший аэропорт Швеции приостановил работу из-за неизвестных БПЛА

Крупнейший аэропорт Швеции не работал ночью 9 сентября. Стокгольм-Арланда приостановил вылеты и прилёты из-за неизвестных беспилотников в небе, сообщает местное издание SVT.

Примерно четыре дрона были замечены в районе авиагавани. Летательные аппараты были неустановленного типа и разного размера. Об опасности сообщило управление гражданской авиации европейской страны. Принимать и отправлять рейсы аэропорт перестал где-то в 02:00. Пять самолётов пришлось отправить на ближайшие аэродромы, расположенные возле городов Нючепинг и Гетеборг.

Стокгольм-Арланда восстановил работу в 03:30. Правоохранительные органы Швеции уже начали расследовать инцидент.