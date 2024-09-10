Погиб, защищая Курчатов: Стала известна трагичная судьба российского бойца с позывным Хан

Доброволец из Мурманска Владимир Ханжиян с позывным Хан, который получил известность после трогательного послания на стене одного из домов в курском приграничье, пал смертью храбрых в боях с силами ВСУ, выяснил RT. За день до гибели герой успел позвонить супруге и предупредил, что отправляется на задание.

История Хана и его сослуживцев с позывными Кот и Зефир тронула Россию в середине августа. Солдаты заняли позицию в одном из домов села Коровяковка, а после — извинились перед хозяевами за несогласованный визит, оставив маркером сообщение на стене. К тому моменту Ханжиян уже перестал выходить на связь, сообщили изданию жена и брат защитника. Родные принялись искать информацию о нём в соцсетях и чатах, но крест на последних надеждах поставила телеграмма из военкомата.

«Когда нам из военкомата сообщили о его смерти 9 августа, я понял из документов, что мой брат был в числе тех, кто отбивал ВСУ на подступах к Курской атомной станции, ведь место гибели — Курчатов», — поделился брат Хана.