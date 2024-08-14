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14 августа, 13:32

Российские бойцы Кот и Зефир оставили трогательное послание в доме под Курском

RT: Бойцы ВС РФ оставили послание в покинутом жителями доме в Курской области

Военные Вооружённых сил (ВС) России оставили послание с извинениями в доме в селе в Курской области, где сейчас проходят бои с украинскими солдатами. Об этом рассказала женщина, чья мать уехала в областной центр, чтобы не попасть под обстрелы. Родственники решили вернуться домой за вещами.

Послания от российских военных в селе под Курском. Коллаж © Telegram / RT на русском

Послания от российских военных в селе под Курском. Коллаж © Telegram / RT на русском

"Она зашла в дом, дом открыт. Коврики завернуты, все аккуратненько — ребята боялись затоптать ковровое покрытие", — пояснила женщина в беседе с RT.

По словам жительницы курского села, российские бойцы оставили следующее послание маркером: "извините, нам нужна была связь". Собеседница издания уточнила, что в доме всё осталось на своих местах. Женщина добавила, что военнослужащие рассчитывали поймать связь, так как в доме её матери установлены усилители, которые видны с улицы.

Кроме того, солдаты написали на стене свои позывные: Кот, Зефир и Хан. При этом указано, что Кот родом из Мурманска, а Зефир — из Оренбурга. Военные попросили позаботиться об их семьях, если они не погибнут в бою.

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Напомним, что в приграничных районах РФ с 6 августа продолжаются бои с подразделениями ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область. Как отметил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, в атаке были задействованы более 11 тысяч бойцов ВСУ. При этом по состоянию на 14 августа, потери противника уже достигли 2,3 тысячи бойцов. Сейчас обстановка в регионе находится под контролем российских войск.

Обложка ©

Telegram / Алексей Смирнов

Дарья Нарыкова
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