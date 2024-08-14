Российские бойцы Кот и Зефир оставили трогательное послание в доме под Курском

Военные Вооружённых сил (ВС) России оставили послание с извинениями в доме в селе в Курской области, где сейчас проходят бои с украинскими солдатами. Об этом рассказала женщина, чья мать уехала в областной центр, чтобы не попасть под обстрелы. Родственники решили вернуться домой за вещами.





Послания от российских военных в селе под Курском. Коллаж © Telegram / RT на русском

"Она зашла в дом, дом открыт. Коврики завернуты, все аккуратненько — ребята боялись затоптать ковровое покрытие", — пояснила женщина в беседе с RT.





По словам жительницы курского села, российские бойцы оставили следующее послание маркером: "извините, нам нужна была связь". Собеседница издания уточнила, что в доме всё осталось на своих местах. Женщина добавила, что военнослужащие рассчитывали поймать связь, так как в доме её матери установлены усилители, которые видны с улицы.