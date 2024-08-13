Был в командировке: Многодетный курянин под огнём ВСУ проник в Суджу и спас родных
Житель Суджи пешком проник домой, чтобы вызволить жену и пятерых детей
Многодетный житель Курской области Роман Яценко под обстрелами автоматчика ВСУ проник в приграничный город Суджа и лично вывел в безопасное место свою многодетную семью. Весь путь он преодолел пешком, периодически уклоняясь от украинских обстрелов, сообщает RT.
Роман Яценко выводит семью из Суджи. Видео © Telegram / RT на русском
Шестого августа, когда ВСУ ударили по Курской области, Роман был в командировке в Москве. Потеряв связь с женой и детьми в возрасте от восьми до 14 лет, он уже на следующий день был на малой Родине. Переночевав у родни в Большом Солдатском, мужчина решил действовать.
Роман Яценко с детьми. Фото © Telegram / RT на русском
"Утром меня подвезли до развилки на Мартыновку (около 10 км до Суджи — Прим. Life.ru). Ну и пошёл пешком, по дороге встретил наших военных. Они мне советовали не идти дальше, прямо сказали: "Уходи, не оставляй детей сиротами", — вспоминает Роман.
По дороге мужчина встречал множество вражеских дронов, а от одной "птички" ему даже пришлось прятаться в одной лесополосе с солдатами ВС РФ. В километре от Суджи они предупредили Романа об украинском пулемётчике. Оказалось, что стрелок то пропускает, то стреляет в гражданских, и мужчина решил обойти его по полю. Однако там его заметили.
"Ну я упал — по-пластунски прополз там дальше. И старался не попадаться ему на глаза. Так я проник в город" — рассказывает мужчина.
В городе была разруха и множество воронок от снарядов. Роман дошёл до дома и нашёл родных, которые вторые сутки сидели в подвале, питаясь консервами и остатками готовой пищи. На сборы понадобилось около десяти минут, обратно шли также вдоль трассы. Сейчас семья Яценко находится в одном из пунктов временного размещения в Курске.
"Главное, что все вместе", — заключил собеседник издания.
Напомним, бои в приграничных районах России идут с 6 августа. Войска ВСУ пытаются прорваться в Курскую область. Однако, по словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, большая часть людей и средств ВСУ, которые вошли в регион, уже уничтожены. Сейчас обстановка в Курской области находится под контролем ВС РФ, наши войска изгоняют противника из занятых населённых пунктов. Блицкрига у Киева не получилось, и ВСУ несут максимальные потери за спецоперацию.
Telegram / Алексей Смирнов