Был в командировке: Многодетный курянин под огнём ВСУ проник в Суджу и спас родных

Многодетный житель Курской области Роман Яценко под обстрелами автоматчика ВСУ проник в приграничный город Суджа и лично вывел в безопасное место свою многодетную семью. Весь путь он преодолел пешком, периодически уклоняясь от украинских обстрелов, сообщает RT.

Роман Яценко выводит семью из Суджи. Видео © Telegram / RT на русском

Шестого августа, когда ВСУ ударили по Курской области, Роман был в командировке в Москве. Потеряв связь с женой и детьми в возрасте от восьми до 14 лет, он уже на следующий день был на малой Родине. Переночевав у родни в Большом Солдатском, мужчина решил действовать.

Роман Яценко с детьми. Фото © Telegram / RT на русском

"Утром меня подвезли до развилки на Мартыновку (около 10 км до Суджи — Прим. Life.ru). Ну и пошёл пешком, по дороге встретил наших военных. Они мне советовали не идти дальше, прямо сказали: "Уходи, не оставляй детей сиротами", — вспоминает Роман.

По дороге мужчина встречал множество вражеских дронов, а от одной "птички" ему даже пришлось прятаться в одной лесополосе с солдатами ВС РФ. В километре от Суджи они предупредили Романа об украинском пулемётчике. Оказалось, что стрелок то пропускает, то стреляет в гражданских, и мужчина решил обойти его по полю. Однако там его заметили.

"Ну я упал — по-пластунски прополз там дальше. И старался не попадаться ему на глаза. Так я проник в город" — рассказывает мужчина.

В городе была разруха и множество воронок от снарядов. Роман дошёл до дома и нашёл родных, которые вторые сутки сидели в подвале, питаясь консервами и остатками готовой пищи. На сборы понадобилось около десяти минут, обратно шли также вдоль трассы. Сейчас семья Яценко находится в одном из пунктов временного размещения в Курске.