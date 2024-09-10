ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 06:57

Ограничения на работу аэропорта Казани сняли

Аэропорт Казани. Обложка © Kazan.aero / Гатауллин Адель

Аэропорт Казани. Обложка © Kazan.aero / Гатауллин Адель

В Казани с 9.00 мск сняли ограничения на работу аэропорта, рейсы снова принимают и отправляют. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"Международный аэропорт "Казань" имени Тукая принимает и отправляет авиарейсы", — говорится в сообщении.

Напомним, что с 7.00 аэропорт Казани закрыли на приём и отправку воздушных судов, поэтому рейсы из Сочи, Новокузнецка и Кемерово были перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево, Самару и Ульяновск.

Life.ru побывал в квартире, пострадавшей больше всего при атаке дронов на Раменское
Life.ru побывал в квартире, пострадавшей больше всего при атаке дронов на Раменское

Кроме того, ограничения были введены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне массированных атак украинских беспилотников. Всё, что известно о налёте дронов ВСУ на Подмосковье, читайте на Life.ru.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Общество
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров