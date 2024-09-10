Ограничения на работу аэропорта Казани сняли

В Казани с 9.00 мск сняли ограничения на работу аэропорта, рейсы снова принимают и отправляют. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"Международный аэропорт "Казань" имени Тукая принимает и отправляет авиарейсы", — говорится в сообщении.

Напомним, что с 7.00 аэропорт Казани закрыли на приём и отправку воздушных судов, поэтому рейсы из Сочи, Новокузнецка и Кемерово были перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево, Самару и Ульяновск.