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10 сентября, 08:23

Требовал 3 млн: В Новосибирске домашний тиран взял в заложники сожительницу с тремя детьми

В Новосибирске спецназ Росгвардии взяли штурмом квартиру с заложниками

В Новосибирске 37-летний домашний тиран забаррикадировался в квартире на пятом этаже в доме по улице Жуковского, взяв в заложники сожительницу и троих детей. Мужчина был вооружён. Он угрожал причинить близким вред и требовал от властей выкуп — три миллиона рублей.

Штурм квартиры новосибирца, взявшего в заложники сожительницу и двух детей. Видео © Росгвардия

На место вызвали сотрудников правоохранительных органов, но дверь он не открывал. В итоге СОБР пошёл на штурм через дверь и балкон. По данным Mash Siberia, неадеквата задержали, женщина и дети не пострадали.

«Сотрудники спецподразделений СОБР и СОБР «Сибиряк» управления Росгвардии по Новосибирской области оказали силовую поддержку сотрудникам полиции и осуществили штурм квартиры через входную дверь и балконное окно», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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А на днях возле одной из школ Красноярска прозвучала стрельба. Оказалось, что стреляет 31-летний местный житель Юрий Л. Он закрылся у себя дома на Аэровокзальной и ругается с росгвардейцами через дверь, его задержали.

Обложка ©

Росгвардия

Алексей Берковиц
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