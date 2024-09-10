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10 сентября, 11:22

Дачникам напомнили о рисках для здоровья во время работ на участке

Невролог Лукоянов призвал дачников не работать на участке во время жары

Во время работы на приусадебном участке дачники рискуют столкнуться с рядом серьёзных недугов. Поэтому ради сохранения здоровья важно соблюдать некоторые рекомендации, которые озвучил врач-невролог Алексей Лукоянов.

В частности, эксперт напомнил, что нельзя длительное время работать в полусогнутом состоянии. Кроме того, дачникам следует избегать контактов с мокрой и холодной землёй. Нагрузка на жаре также противопоказана.

По словам врача, всё это может повысить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, а также декомпенсации осложнений диабета.

«Врач-невролог напомнил о том, что не нужно забывать о сезонной аллергии, работая на даче», — пишет сайт MK.ru.

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Ранее агроном рассказал дачникам, как сохранить урожай на всю зиму. А если возникли излишки, то на этом можно заработать.

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Freepik

Борис Эльфанд
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