Дачникам напомнили о рисках для здоровья во время работ на участке

Во время работы на приусадебном участке дачники рискуют столкнуться с рядом серьёзных недугов. Поэтому ради сохранения здоровья важно соблюдать некоторые рекомендации, которые озвучил врач-невролог Алексей Лукоянов.

В частности, эксперт напомнил, что нельзя длительное время работать в полусогнутом состоянии. Кроме того, дачникам следует избегать контактов с мокрой и холодной землёй. Нагрузка на жаре также противопоказана.

По словам врача, всё это может повысить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, а также декомпенсации осложнений диабета.

«Врач-невролог напомнил о том, что не нужно забывать о сезонной аллергии, работая на даче», — пишет сайт MK.ru.