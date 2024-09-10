В Пермском крае арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве сотрудника СК

Пермский суд на два месяца арестовал мужчину, который расправился с главой следственного отдела по Свердловскому району города, полковником СК Евгением Серёдкиным. Как сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, ему предъявили обвинение по статье 105 УК РФ (Убийство, совершённое с особой жестокостью).

«По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.

В СИЗО обвиняемый пробудет до 10 ноября.