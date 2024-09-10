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10 сентября, 14:54

В Пермском крае арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве сотрудника СК

Пермский суд на два месяца арестовал мужчину, который расправился с главой следственного отдела по Свердловскому району города, полковником СК Евгением Серёдкиным. Как сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, ему предъявили обвинение по статье 105 УК РФ (Убийство, совершённое с особой жестокостью).

«По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.

В СИЗО обвиняемый пробудет до 10 ноября.

Само убийство, напомним, произошло вечером 9 сентября. Предварительно, убийца приехал домой к 46-летнему Серёдкину и прямиком с порога накинулся на следователя с топором. Предварительно, мотивом стала ревность. По нашим данным, на полковника набросился сожитель его бывшей жены. Нападавшему грозит до 20 лет лишения свободы.

В Петербурге отец убил родную дочь, а после бегал по дому с ножом и кричал
В Петербурге отец убил родную дочь, а после бегал по дому с ножом и кричал
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semen

Наталья Демьянова
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