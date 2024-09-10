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10 сентября, 15:34

На Украине озаботились гендерным равенством в рядах сапёров

МО Украины и ОБСЕ провели семинар по гендерному равенству при разминировании

На Украине прошёл семинар по вопросам гендерного равенства в области разминирования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны (МО) Незалежной.

«Представители Минобороны Украины приняли участие в международном семинаре по вопросам гендерных аспектов в сфере разминирования», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве дополнили, что мероприятие было организовано совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На семинаре представители главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности МО Украины отметили, что «каждый и каждая» могут заниматься разминированием.

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Ранее Life.ru сообщал, что Украина собралась «внедрить гендерное равенство» в ряды ВСУ. Для этого Минобороны страны хочет перенять опыт западных стран и обучить 200 гендерных советников. В МИД РФ высмеяли очередную затею Киева, назвав её «новостями из психбольницы».

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ТАСС / Александр Река

Дарья Нарыкова
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