На Украине озаботились гендерным равенством в рядах сапёров

На Украине прошёл семинар по вопросам гендерного равенства в области разминирования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны (МО) Незалежной.

«Представители Минобороны Украины приняли участие в международном семинаре по вопросам гендерных аспектов в сфере разминирования», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве дополнили, что мероприятие было организовано совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На семинаре представители главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности МО Украины отметили, что «каждый и каждая» могут заниматься разминированием.