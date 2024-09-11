Экс-глава МЧС Крыма Садаклиев арестован, его обвинили в превышении полномочий
Сергей Садаклиев. Обложка © Telegram / Сергей Садаклиев
Киевский районный суд Симферополя арестовал бывшего главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева, рассказали журналистам в правоохранительных органах республики. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.
"Садаклиев арестован на два месяца", — сказал собеседник РИА «Новости».
Напомним, Сергей Садаклиев занимал пост главы крымского МЧС с февраля 2021 года. В августе чиновник уволился по собственному желанию. Уже чуть более чем через месяц его задержали. СМИ публиковали видео со следственными действиями.