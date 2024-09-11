Запад не будет вбухивать сотни миллиардов в «победу» Украины, признали в США
WSJ: Запад неспособен предоставить Украине сумму, необходимую ей для «победы»
Западные партнёры не способны предоставить Украине сотни миллиардов долларов, необходимые для «полной победы» в конфликте с Россией, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников. Подчёркивается, что Киев уже поставили перед этим фактом.
«Киеву сказали, что полная украинская победа потребует от Запада предоставления сотен миллиардов долларов на поддержку», — говорится в материале.
Издание добавило, ни США, ни Европа не готовы реально пойти на подобные меры и предоставить такие огромные деньги.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что его страна отправит Украине ещё один пакет военной помощи размером в 250 миллионов долларов. По его словам, Штаты надеются, что этих денег хватит, чтобы насытить прожорливый киевский режим. К деньгам приложат зенитные ракеты и боеприпасы для РСЗО HIMARS.
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