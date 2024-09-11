Два украинских дрона сбили в Мурманской области
В районе поселка Высокий Мурманской области сбито два украинских беспилотника, которые пытались атаковать аэродром «Оленья». По данным Mash, ВСУ собирались атаковать объект дроном самолётного типа А-22 "Летучая лисица".
О том, что на Мурманскую область совершаются налёты беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Один из беспилотников, замеченных в Мурманской области, летел со стороны Норвегии. А ранее утром 11 сентября были временно закрыты аэропорт Мурманска и аэропорт Апатиты.
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