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11 сентября, 09:45

Два украинских дрона сбили в Мурманской области

В районе поселка Высокий Мурманской области сбито два украинских беспилотника, которые пытались атаковать аэродром «Оленья». По данным Mash, ВСУ собирались атаковать объект дроном самолётного типа А-22 "Летучая лисица".

Один из дронов, замеченных в Мурманской области, летел со стороны Норвегии
Один из дронов, замеченных в Мурманской области, летел со стороны Норвегии

О том, что на Мурманскую область совершаются налёты беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Один из беспилотников, замеченных в Мурманской области, летел со стороны Норвегии. А ранее утром 11 сентября были временно закрыты аэропорт Мурманска и аэропорт Апатиты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Александра Вишнякова
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