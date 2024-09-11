Прокурор запросил 20 лет для экс-следователя Тамбиева за рекордную взятку в РФ
Экс-следователь Марат Тамбиев. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Государственное обвинение просит назначить 20 лет заключения бывшему следователю Марату Тамбиеву, который обвиняется в получении рекордной взятки. Об этом сообщили в Балашихинском городском суде Московской области.
«Прошу признать Тамбиева Марата Хамидовича виновным… назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 миллионов рублей», — пояснили в суде.
Также Тамбиеву просят запретить на 15 лет занимать должности в государственных органах, а ещё лишить бывшего следователя специального звания «майор юстиции».
Ранее Life.ru сообщал, что арестованный в марте 2022 года майор Марат Тамбиев, который на тот момент руководил следственным отделом Московского главка СК по Тверскому району, при расследовании дела Infraud Organization вынудил хакеров заплатить ему крупную взятку. По делу также проходит экс-сотрудница СК Кристина Ляховенко, которая, нарушив закон, передала изъятые у злоумышленников электронные накопители данных бывшему главе следственного отдела. Тамбиева и Ляховенко обвинили в получении взятки размером свыше 2,7 тысячи биткоинов (чуть больше 13 млрд рублей по текущему курсу). Кроме криптовалюты, фигуранты дела получили взятку в долларах. Общая сумма составляет 7,3 миллиарда рублей — это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в РФ.