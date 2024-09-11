Прокурор запросил 20 лет для экс-следователя Тамбиева за рекордную взятку в РФ

Государственное обвинение просит назначить 20 лет заключения бывшему следователю Марату Тамбиеву, который обвиняется в получении рекордной взятки. Об этом сообщили в Балашихинском городском суде Московской области.

«Прошу признать Тамбиева Марата Хамидовича виновным… назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 миллионов рублей», — пояснили в суде.