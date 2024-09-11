Российские операторы провели тренировку по управлению FPV-дронами

Российские военные операторы провели специальную тренировку по управлению FPV-беспилотниками для отработки навыков, которые пригодятся на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает 360.ru.

«Оттачивают их (навыки — прим. Life.ru) на специальной площадке. Передвижение по участку идёт двумя группами по три человека. Оператор находится в конце и отвечает за разведку и безопасность всего отряда. В случае опасности, снятой дроном, он предупредит бойцов, и те быстро отойдут назад», — говорится в материале.