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11 сентября, 13:56

Российские операторы провели тренировку по управлению FPV-дронами

Российские военные операторы провели специальную тренировку по управлению FPV-беспилотниками для отработки навыков, которые пригодятся на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает 360.ru.

«Оттачивают их (навыки — прим. Life.ru) на специальной площадке. Передвижение по участку идёт двумя группами по три человека. Оператор находится в конце и отвечает за разведку и безопасность всего отряда. В случае опасности, снятой дроном, он предупредит бойцов, и те быстро отойдут назад», — говорится в материале.

С помощью очков и пульта военные могут оценивать ситуацию с дальнего расстояния и направлять дрон точно в цель. FPV-беспилотники незаменимы на поле боя, потому относятся к данной технике с осторожностью.

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Ранее Life.ru сообщал, что российский FPV-дрон нанёс критический урон БМП Bradley в Харьковской области. Кроме того, ВС РФ ударили ФАБ по замаскированному командному пункту ВСУ в Грушевке. Точным попаданием было уничтожено 8 единиц техники и до 80 человек личного состава

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Мария Любицкая
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