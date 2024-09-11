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Регион
11 сентября, 13:49

«Попытка шантажа»: В Госдуме отреагировали на попытку ВСУ атаковать Мурманскую область с помощью БПЛА

Депутат Чепа обвинил Украину в шантаже России после атаки на Мурманскую область

Попытка ВСУ атаковать Мурманскую область при помощи беспилотников вызвала жёсткую реакцию в Госдуме. Зампред Комитета по международным делам Алексей Чепа подверг критике Украину, обвинив её в желании шантажировать Россию.

«Это попытка шантажа России со стороны Украины», — заявил парламентарий в разговоре с «Лентой.ру».

В Мурманской области сбили три украинских беспилотника
В Мурманской области сбили три украинских беспилотника

Напомним, 11 сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что регион подвергся налёту беспилотников ВСУ. Один БПЛА летел со стороны Норвегии. Из-за атаки были временно закрыты аэропорт Мурманска и аэропорт Апатиты.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Борис Эльфанд
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