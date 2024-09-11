КХЛ по итогам прошлого сезона выплатит клубам рекордные 1,18 млрд рублей
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) по итогам прошлого сезона распределит между клубами рекордные более миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте лиги.
«Всего между клубами по итогам сезона 2023/2024 распределено 1 175 183 272 рубля с НДС, что является рекордной по общей сумме выплатой за десять лет. Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, отчисления от азартных игр и выделенные лигой средства», — говорится в сообщении.
Распределение выплат между клубами. Фото © Сайт КХЛ
Больше всех денег получит обладатель Кубка Гагарина — магнитогорский «Металлург», — свыше 106 миллионов рублей. Ярославскому «Локомотиву» достанутся 92,03 миллиона рублей. В первой пятёрке по размеру выплат также находятся петербургский СКА (66,3 млн), омский «Авангард» (66,04 млн) и московское «Динамо» (65,9 млн).
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Александр Барабанов подписал двухлетний контракт с казанским «Ак Барсом». В последние годы Барабанов он в Национальной хоккейной лиге.
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