Штурмовой батальон из Запорожья направили для поддержки ВС РФ в Курскую область
Губернатор Балицкий: Одно из подразделений Запорожья направят в Курскую область
Бойцы четвёртого штурмового батальона Запорожской области. Обложка © Telegram / Евгений Балицкий
Четвёртый штурмовой батальон выдвинулся из Запорожья для оказания боевой поддержки военным на позициях в Курской области. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале 11 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Поручил Фонду содействия безопасности и обороне имени П. А. Судоплатова оказать помощь подразделению, передать все необходимое для проведения воздушной разведки», — написал глава региона.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области будет воссоздано казачье войско, которое традиционно являлось одним из оплотов российской государственности. Между тем ВСУ открыли огонь по мирным жителям, которые пытались убежать через поля под Курском. На опубликованных кадрах видна группа из 10-12 человек, которые убегали по дороге и полям в сторону деревни Новоивановка. В этот момент за ними наблюдал разведывательный беспилотник ВСУ.