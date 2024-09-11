«Простите!» Россиянка оставила кота Томаса на границе с жалостной запиской и уехала из страны

В Зеленоградске Калининградской области добровольцы спасли кота по кличке Томас, которого бросили на границе в переноске. Об этом сообщает издание «Клопс», ссылаясь на сотрудницу регионального приюта для кошек Анастасию.

Активисты на ошейнике животного обнаружили маленькую записку. Хозяйка питомца попросила прощения за то, что оставила Томаса. Она добавила, что уезжает из страны, чтобы находиться ближе к сыну. Кота взять с собой не смогла, так как у родственника аллергия на шерсть.

«Мне очень жаль простите ради бога! Извините, на улицу выбросить не могла. Он чистый, может, кто возьмёт. Дай Бог. Простите!», — указано в тексте записки.

Женщина пояснила, что её кот кастрирован и не имеет заболеваний. Животному сделали все прививки, Томас молод и полон энергии. По словам активистов, кот ещё переживает стресс. Специалисты делают всё возможное, чтобы помочь четвероногому восстановиться.