После запуска «Союз МС-26» побит рекорд по числу находящихся на орбите людей

После запуска корабля «Союз МС-26» к Международной космической станции (МКС) был установлен рекорд по числу одновременно находящихся людей на орбите. Так, сейчас в космосе находятся 19 человек. Прошлый рекорд был установлен в мае 2023 года, тогда общее число людей на орбите составило 17 человек.

В составе экипажа «Союз МС-26» находятся российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит. Кроме них, на орбите находится экипаж МКС, в который входят россияне Николай Чуб, Олег Кононенко и Александр Гребенкин, а также американцы Мэттью Доминик, Трейси Дайсон, Джанетт Эппс и Майкл Барратт. Ещё на МКС присутствуют прибывшие в рамках миссии корабля Boeing Starliner астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор.

Также в космосе присутствуют американцы Джаред Айзекман, Скотт Потит, Сара Джиллис и Анна Менон из миссии Polaris Dawn. Кроме того, на орбите МКС сейчас находятся Ли Цун, Е Гуанфу и Ли Гуансу — тайконавты станции «Тяньгун».