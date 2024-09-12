Суд Парижа вынесет приговор женщинам, назвавшим супругу Макрона мужчиной

Как писал Life.ru, в марте текущего года Макрон опроверг слухи о том, что его супруга родилась мужчиной и сменила пол. Глава государства также признался, что утверждения об этом вызывают у него гнев. Напомним, во Франции уже давно распространено мнение, что Брижит Макрон родилась мужчиной. По словам сторонников этой теории, супруга главы государства появилась на свет под именем Жан-Мишель Тронье. В июле в Париже начался суд над журналистками, назвавшими жену Макрона трансгендером.