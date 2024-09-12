Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 02:39

Суд Парижа вынесет приговор женщинам, назвавшим супругу Макрона мужчиной

Во Франции уже давно распространено мнение, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Во Франции уже давно распространено мнение, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

В Париже 12 сентября состоится судебный процесс над двумя журналистками, которые утверждали, что супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Речь идёт о Наташе Рей и Дельфин Жегусс.

Как писал Life.ru, в марте текущего года Макрон опроверг слухи о том, что его супруга родилась мужчиной и сменила пол. Глава государства также признался, что утверждения об этом вызывают у него гнев. Напомним, во Франции уже давно распространено мнение, что Брижит Макрон родилась мужчиной. По словам сторонников этой теории, супруга главы государства появилась на свет под именем Жан-Мишель Тронье. В июле в Париже начался суд над журналистками, назвавшими жену Макрона трансгендером.

Жене Макрона не дали судиться из-за слухов, что она — трансгендер
Жене Макрона не дали судиться из-за слухов, что она — трансгендер
Оксана Попова
  • Новости
  • Франция
  • Брижит Макрон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров