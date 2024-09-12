В ходе освобождения села Мемрик, расположенного в ДНР, российские войска группы "Центр" нанесли сокрушительный удар по технике ВСУ, в том числе по американскому танку Abrams и другим образцам западного вооружения. По информации Минобороны РФ, 9 сентября 2024 года подразделения, действующие в Авдеевском направлении, успешно уничтожили десятки единиц военной техники, включая боевые бронированные машины и дроны.

Операция по освобождению Мемрика прошла под строгим контролем и слаженной координацией между различными видами войск. Силы "Центра" действовали малыми группами, используя укрытия и проходя через блиндажи, замаскированные в лесополосах. Поддержка артиллерии, авиации и ударных FPV-дронов играла ключевую роль в подавлении противника, что позволило российским войскам эффективно преодолеть оборону ВСУ.

По словам командира медицинского отделения штурмового отряда с позывным Медуза, сопротивление противника было минимальным, и захваченные военнопленные подтвердили, что не ожидали такого стремительного наступления. Кроме того, в ходе боёв было уничтожено множество дронов ВСУ, включая промышленные гексакоптеры, переоборудованные для военных целей.