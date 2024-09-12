Хельсинки нацелились на Москву, между двумя странами может разгореться война, полагает финский журналист Кости Хейсканен, который ныне находится в зоне СВО в качестве военного корреспондента. Он рассказал, как местные СМИ радовались попыткам ВСУ атаковать Москву и Подмосковье с помощью беспилотников.

Кроме того, финская пресса пишет о закупке новых истребителей, которые, по словам военкора, могут представлять угрозу для россиян. Он также обратил внимание на переговоры президентов Финляндии и Польши, Александра Стубба и Анжея Дуды, которые отличаются риторикой эскалации и не славятся взвешенной политикой по отношению к России.

В то же время уровень дискриминации россиян в Финляндии приближается к масштабам Прибалтики. Хейсканен рассказал про местного прораба, отказавшегося от работы на объектах, среди собственников которых есть русские. Кроме того, на востоке страны начали закрывать школы под надуманным предлогом, мол, российские спецслужбы и СМИ будут воздействовать на учеников и их родителей. Хотя в реальности мозги промывают финнам, уверен эксперт.

«Всё это показывает, что финнов готовят к серьёзному столкновению с РФ. Возможно, даже к войне», — подчеркнул журналист в беседе с «Царьградом».