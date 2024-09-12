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12 сентября, 09:47

Кондиционеры в офисах могут довести работников до невралгии

Врач Бурнацкая: Кондиционеры могут привести к заболеваниям дыхательных путей

Использование кондиционеров в офисах может привести к аллергиям и различным заболеваниям дыхательных путей, считает врач-терапевт Светлана Бурнацкая. Важно правильно устанавливать прибор, чтобы из-за его работы не заболели все сотрудники.

«Направление охлаждённого воздуха из кондиционера на людей в помещении может привести к заболеваниям дыхательной системы (таким, как ангина, бронхит) и нервной системы (невралгии, миозиты)», — рассказала Бурнацкая в беседе с РИАМО.

Чтобы обезопасить сотрудников офиса, стоит устанавливать кондиционеры под потолком. Это поможет избежать попадания холодного воздуха на работников и обеспечить циркуляцию воздуха.

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Также специалист отметила, что во влажной среде кондиционера активно размножаются микробы, а в теплообменнике могут завестись клещи и мошки. Хотя бы один раз в год стоит проводить чистку прибора, чтобы загрязнённый воздух не стал причиной распространения бактерий.

Во многих кондиционерах может содержаться опасная бактерия легионелла, которая способная вызвать пневмонию. Она появляется в загрязнённых и плохо функционирующих приборах. Также важно не забывать, что воздух в помещении с кондиционером следует периодически обновлять. Каждые 2-3 часа необходимо проветривать помещение.

Обложка ©

freepik

Полина Никифорова
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