Кондиционеры в офисах могут довести работников до невралгии

Использование кондиционеров в офисах может привести к аллергиям и различным заболеваниям дыхательных путей, считает врач-терапевт Светлана Бурнацкая. Важно правильно устанавливать прибор, чтобы из-за его работы не заболели все сотрудники.

«Направление охлаждённого воздуха из кондиционера на людей в помещении может привести к заболеваниям дыхательной системы (таким, как ангина, бронхит) и нервной системы (невралгии, миозиты)», — рассказала Бурнацкая в беседе с РИАМО.

Чтобы обезопасить сотрудников офиса, стоит устанавливать кондиционеры под потолком. Это поможет избежать попадания холодного воздуха на работников и обеспечить циркуляцию воздуха.