Юрист раскрыл, что почему муж Блиновской нарвался на задержание

Следователь, направив вызов бизнесмену Алексею Блиновскому явиться для совершения процессуальных действий, после неявки получил формальное право объявить мужа «королевы марафонов» в розыск. Об этом Life.ru рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Скорее всего, в отношении Блиновского меры пресечения, связанные с ограничением его передвижения, не избирались. Следствие, видимо, ограничилось выдачей Блиновскому обязательством о явке, т.е. письменного обязательства своевременно являться по вызовам следователя, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом.

По его словам, само по себе подписание контракта и участие Алексея в СВО не освобождает его автоматически от уголовной ответственности и от обязанностей по явке в рамках уголовного дела. Согласно процедуре, подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления должен официально уведомить о своем желании заключить контракт с ВС РФ, после этого дело будет приостановлено, а в случае окончания СВО, либо получения государственной награды, прекращено.