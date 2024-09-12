Юрист раскрыл, что почему муж Блиновской нарвался на задержание
Юрист Хаминский: Блиновского никто не освобождал от обязанностей по делу
Елена и Алексей Блиновские. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
Следователь, направив вызов бизнесмену Алексею Блиновскому явиться для совершения процессуальных действий, после неявки получил формальное право объявить мужа «королевы марафонов» в розыск. Об этом Life.ru рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Скорее всего, в отношении Блиновского меры пресечения, связанные с ограничением его передвижения, не избирались. Следствие, видимо, ограничилось выдачей Блиновскому обязательством о явке, т.е. письменного обязательства своевременно являться по вызовам следователя, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом.
А в розыск Блиновского могли объявить, когда он не явился для процессуальных действий, уточнил юрист.
По его словам, само по себе подписание контракта и участие Алексея в СВО не освобождает его автоматически от уголовной ответственности и от обязанностей по явке в рамках уголовного дела. Согласно процедуре, подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления должен официально уведомить о своем желании заключить контракт с ВС РФ, после этого дело будет приостановлено, а в случае окончания СВО, либо получения государственной награды, прекращено.
В указанном случае Блиновский явно проигнорировал процедурные вопросы и заключил контракт, минуя требования закона.
Напомним, ранее сообщалось, что Блиновский задержан прямо в части и его везут в Москву для избрания меры пресечения. По данным журналистов, мужу блогерши вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля бизнесмен находился в зоне проведения СВО. Тем не менее сослуживец Блиновского, экс-адвокат Эльман Пашаев опровергает задержание Алексея.