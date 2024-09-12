Елена Блиновская проигнорировала вопрос Life.ru о задержании её мужа Алексея

Елена Блиновская проигнорировала вопрос корреспондента Life.ru о задержании её супруга Алексея, отправившегося в зону проведения СВО. «Королева марафонов» под конвоем прошла мимо, лишь слегка улыбнувшись. Сегодня Савёловский районный суд Москвы рассматривает дело блогерши, на заседание она пришла с тетрадями, ручкой и влажными салфетками.