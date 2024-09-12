В Харьковской области начнут принудительно вывозить детей из-под Купянска

Украинские власти намереваются вывезти 269 детей из Купянской, Куриловской и Кондрашовской общин на севере Купянского района Харьковской области. Это затронет 29 населённых пунктов. Об этом сообщил в телеграм-канале глава администрации региона Олег Синегубов.

«Эвакуировать детей будут из трёх территориальных общин: Купянской — 158 детей из десяти населённых пунктов; Куриловской — 41 ребёнка из шести населённых пунктов; Кондрашовской — 70 детей из 13 населённых пунктов», — говорится в сообщении.