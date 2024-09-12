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12 сентября, 13:13

В Харьковской области начнут принудительно вывозить детей из-под Купянска

Украинские власти намереваются вывезти 269 детей из Купянской, Куриловской и Кондрашовской общин на севере Купянского района Харьковской области. Это затронет 29 населённых пунктов. Об этом сообщил в телеграм-канале глава администрации региона Олег Синегубов.

«Эвакуировать детей будут из трёх территориальных общин: Купянской — 158 детей из десяти населённых пунктов; Куриловской — 41 ребёнка из шести населённых пунктов; Кондрашовской — 70 детей из 13 населённых пунктов», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал о значительных успехах российской армии по многим направлениям фронта. Так, например, ВС РФ стремительно продвигаются на Сватовско-Купянском направлении. Также хорошо дела идут у бойцов, участвующий в контрнаступлении в Курской области. Как заяаил военкор Александр Коц, военные ВСУ начали резко терять боевой настрой в Курской области.

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Shutterstock / FOTODOM / Bricolage

Мария Любицкая
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