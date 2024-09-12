Главный врач ЦГЭ Татарстана задержана по делу о мошенничестве с госконтрактами

В Татарстане правоохранители задержали главврача Центра гигиены и эпидемиологии (ЦГЭ) республики Елену Сизову. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в органах правопорядка.

Источник не рассказал причин задержания, однако агентство Татар-Информ сообщает, что Сизова подозревается в том числе в мошеннических схемах с государственными контрактами на поставку реагентов. Уже 13 сентября суд в Казани изберёт ей меру пресечения.