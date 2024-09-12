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12 сентября, 13:42

Главный врач ЦГЭ Татарстана задержана по делу о мошенничестве с госконтрактами

В Татарстане задержали главврача Центра гигиены и эпидемиологии Елену Сизову

Елена Сизова. Обложка © ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Елена Сизова. Обложка © ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

В Татарстане правоохранители задержали главврача Центра гигиены и эпидемиологии (ЦГЭ) республики Елену Сизову. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в органах правопорядка.

«Да, действительно задержана Елена Сизова», — отметил собеседник агентства.

Источник не рассказал причин задержания, однако агентство Татар-Информ сообщает, что Сизова подозревается в том числе в мошеннических схемах с государственными контрактами на поставку реагентов. Уже 13 сентября суд в Казани изберёт ей меру пресечения.

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Ранее в Санкт-Петербурге задержали гендиректора «Ленхимбыт» Дениса Михайлова. Его подозревают в хищении денежных средств на сумму не менее 20 миллионов рублей. По данным следствия, он умышленно завысил цены на материалы и сырье, тем самым «отмыв» крупную сумму деньги по госконтракту. По данным Life.ru, его компания заключила контракты с Министерством обороны РФ на полмиллиарда рублей.

Николай Рюмин
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