Адвокат прогнозирует, что Катя Лель останется в минусе после суда с Отаром Кушанашвили Адвокат Вербицкая-Линник: У Кати Лель низкие шансы выиграть суд у Кушанашвили 12 сентября, 15:28 Катя Лель и Отар Кушанашвили. Обложка © Telegram / Katya Lel, © ТАСС / Елена Никитченко

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник оценила шансы певицы Кати Лель выиграть суд у журналиста Отара Кушанашвили. Юрист считает, что вероятность победы исполнительницы хита «Мой мармеладный» крайне низкая.

По словам Вербицкой-Линник, суд будет выносить вердикт, основываясь на результатах лингвистической экспертизы. Она и определит, являлось ли высказывание Кушанашвили оскорблением или оценочным суждением.

«В контексте известного скандального характера Кушанашвили, я могу предположить, что вероятность победить в такой ситуации у певицы крайне низкая, потому что это его мнение, оценочное суждение. Если же Отар утверждает, и заключение эксперта или суд придут к выводу, что это оскорбление, то, да, требование Кати Лель будут удовлетворены», — пояснила адвокат в беседе с URA.RU.

Однако даже в случае, если слова журналиста являлись оскорблением, сумма взыскания будет варьироваться от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. Певица же потребовала от Кушанашвили 6,5 миллиона рублей. Адвокат считает, что подобная сумма является «кликбейтом». Также Вербицкая-Линник уточнила, что тяжёлое состояние здоровья Кушанашвили не освобождает его от ответственности.

А вот если Лель проиграет, она ещё останется должна телеведущему: Кушанашвили будет иметь право взыскать с артистки свою компенсацию и судебные расходы.

Напомним, что Катя Лель подала на Кушанашвили в суд ещё в марте. Она посчитала оскорбительными слова журналиста о том, что певица сходит с ума, а её песни являются мемом. В июне у Кушанашвили обнаружили онкологию, но это не сподвигло певицу отозвать свой иск. В то время как российские звёзды, даже уехавшие из России, помогают Отару деньгами, Лель продолжает требовать от него опровержения и почти 6,5 миллиона рублей. Судебное заседание пройдёт 14 октября.

Авторы Полина Никифорова