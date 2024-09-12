Штрафуют и лишают прав: Автомобилисты массово жалуются на «капканы» от гаишников на юге России

Водители стали массово жаловаться на «ловушки» от сотрудников ГИБДД на юге России. Автомобилисты объезжают пропускающие их машины, которые прижимаются к обочине, и буквально одним колесом задевают сплошную, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Автомобилисты рассказали телеграм-каналу, что сотрудники ДПС якобы ведут скрытое патрулирование, находясь в гражданской машине, и пропускают других водителей на обгон. Затем гаишники прижимаются к обочине, что указывает на возможность совершить манёвр. В результате доверчивые водители обгоняют авто и задевают сплошную буквально одним колесом. Автомобилисты жалуются, что в это время рядом оказывается патруль ДПС, который сразу оформляет протокол за нарушения. Как итог водители могут попасть на деньги, а в худшем случае остаться без прав.

Водители уточнили, где такие «капканы» находятся на дорогах: Джубга – Геленджик, Краснодар – Кропоткин, Усть-Лабинск – Курганинск, и особенно на участке Горячий Ключ – Дагомыс.

Автомобильный юрист Алексей Черных пояснил, что избежать попадания в такую неприятную историю поможет внимательное поведение на дорогах. По его словам, нужно следить за движением и не нарушать ПДД. Особенно это касается случаев, когда якобы добрые водители пропускают автомобилистов. Эксперт напомнил, что за выезд на сплошную грозит штраф пять тысяч рублей (если это первое правонарушение и водитель признал свою вину) либр лишение прав от четырёх до шести месяцев.