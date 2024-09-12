Путин назвал Александра Невского хранителем российской государственности
Александр Невский является хранителем российской государственности, чьи отношения с татаро-монгольской Ордой создали условия для сохранения русской идентичности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после посещения Благовещенского храма в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.
«Любопытно, что Пётр I первый монастырь, который заложил на новом месте, на месте будущей столицы, был посвящён именно Александру Невскому», — указал Путин.
Глава государства отметил, что этот факт не является случайностью. По его словам, Невский — хранитель российской государственности и, без преувеличения, спаситель русского этноса.
Александр Невский прославился как великий полководец. Под его предводительством была добыта победа в Невской битве и на Ледовом побоище. Кроме того, Невский вступил в союз с Золотой Ордой в 1252 году.
Напомним, сегодня, 12 сентября, Владимир Путин приехал в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Петербурге. Главу государства сопровождал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В обители Путин возложил цветы к могиле великого полководца Александра Васильевича Суворова, который похоронен в этом святом месте.
Life.ru