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12 сентября, 15:48

Путин назвал Александра Невского хранителем российской государственности

Александр Невский является хранителем российской государственности, чьи отношения с татаро-монгольской Ордой создали условия для сохранения русской идентичности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после посещения Благовещенского храма в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.

«Любопытно, что Пётр I первый монастырь, который заложил на новом месте, на месте будущей столицы, был посвящён именно Александру Невскому», — указал Путин.

Глава государства отметил, что этот факт не является случайностью. По его словам, Невский — хранитель российской государственности и, без преувеличения, спаситель русского этноса.

Александр Невский прославился как великий полководец. Под его предводительством была добыта победа в Невской битве и на Ледовом побоище. Кроме того, Невский вступил в союз с Золотой Ордой в 1252 году.

Патриарх Кирилл наградил Путина орденом благоверного князя Александра Невского
Патриарх Кирилл наградил Путина орденом благоверного князя Александра Невского

Напомним, сегодня, 12 сентября, Владимир Путин приехал в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Петербурге. Главу государства сопровождал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В обители Путин возложил цветы к могиле великого полководца Александра Васильевича Суворова, который похоронен в этом святом месте.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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