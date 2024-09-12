Путин назвал Александра Невского хранителем российской государственности

Александр Невский является хранителем российской государственности, чьи отношения с татаро-монгольской Ордой создали условия для сохранения русской идентичности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после посещения Благовещенского храма в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.

«Любопытно, что Пётр I первый монастырь, который заложил на новом месте, на месте будущей столицы, был посвящён именно Александру Невскому», — указал Путин.

Глава государства отметил, что этот факт не является случайностью. По его словам, Невский — хранитель российской государственности и, без преувеличения, спаситель русского этноса.