Раскрыты новые подробности дела главы крупнейшего в России военного кладбища
В качестве взятки главе кладбища МО Филиппову дали Volkswagen за 2 млн рублей
Руководитель Федерального военного мемориала «Пантеон защитников отечества» Минобороны РФ Вячеслав Филиппов. Обложка © Официальный сайт Федерального военного мемориала «Пантеон защитников отечества»
Стали известны детали уголовного дела в отношении главы ФГБУ «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России Вячеслава Филиппова. По данным «Коммерсанта», в 2018-2019 годах руководитель крупнейшего в стране военного кладбища получил взятку от бизнесмена в виде автомобиля Volkswagen стоимостью 2 миллиона рублей.
Из декларации следует, что в собственности главы «Пантеона защитников Отечества» находятся не только автомобили, такие как Ford Explorer и Subaru, но и несколько объектов недвижимости. Он и его супруга владеют двумя квартирами площадью 72 и 132 квадратных метра, а также нежилым помещением. Задекларированный доход обвиняемого за 2021 год составил более 4,4 миллиона рублей, в то время как доход его супруги превысил 1 миллион рублей.
О задержании руководителя самого крупного в России военного кладбища стало известно 12 сентября. Филиппов обвиняется в получении взятки от компании-производителя памятников. Глава военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» пробудет под стражей до 10 ноября 2024 года.