Раскрыты новые подробности дела главы крупнейшего в России военного кладбища

Из декларации следует, что в собственности главы «Пантеона защитников Отечества» находятся не только автомобили, такие как Ford Explorer и Subaru, но и несколько объектов недвижимости. Он и его супруга владеют двумя квартирами площадью 72 и 132 квадратных метра, а также нежилым помещением. Задекларированный доход обвиняемого за 2021 год составил более 4,4 миллиона рублей, в то время как доход его супруги превысил 1 миллион рублей.