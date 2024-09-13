Адвокат рассказала о шансе Отара Кушанашвили избежать иска Кати Лель на 6,5 млн

Адвокат Татьяна Галанцева, которая представляет интересы Кати Лель, объяснила, чего певица добивается от суда с Отаром Кушанашвили. Она заявила, что первоочерёдная цель артистки кроется вовсе не в получении 6,5 миллиона рублей компенсации, а в восстановлении справедливости, чести и своего доброго имени.

«Первоначальной задачей по данному иску было всё-таки удаление оскорбительного контента и публикация опровержения озвученной Отаром Кушанашвили информации, которая нанесла урон чести и достоинству Кати Лель. Компенсация морального вреда заявлена не как самоцель, а как мера ответственности, которую должен осознать и понести человек за свои противоправные действия», — высказалась правозащитница в беседе с URA.RU.

Галанцева добавила, что за полгода с момента подачи иска, Кушанашвили не выходил на связь с исполнительницей хита «Муси-Пуси» лично. С ней связывалась супруга журналиста. Она пыталась решить конфликт мирно и призывала певицу к диалогу, однако в дальнейшем сам Кушанашвили и его адвокаты не подтвердили такого намерения, заявив, что будут отстаивать свою позицию в суде.