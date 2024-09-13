Британия и США не дадут сегодня разрешение Киеву бить своим оружием по РФ

Великобритания и США не станут сегодня давать Украине разрешение на использование своего оружия для ударов по территории России. Об этом сообщает телеканал ITV.

В пятницу, 13 сентября, в Вашингтоне состоится встреча Стармера с президентом США Джо Байденом. Западные СМИ прогнозировали, что лидеры могут объявить о снятии запрета на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь РФ.

"Однако он (Стармер) дал понять, что во время его встречи в Белом доме с президентом Байденом в пятницу Украине не будет дано разрешение на использование западных ракет для нанесения ударов по авиационным и ракетным базам на территории России", — говорится в заявлении телеканала.