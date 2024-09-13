Британия и США не дадут сегодня разрешение Киеву бить своим оружием по РФ
Великобритания и США не станут сегодня давать Украине разрешение на использование своего оружия для ударов по территории России. Об этом сообщает телеканал ITV.
В пятницу, 13 сентября, в Вашингтоне состоится встреча Стармера с президентом США Джо Байденом. Западные СМИ прогнозировали, что лидеры могут объявить о снятии запрета на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь РФ.
"Однако он (Стармер) дал понять, что во время его встречи в Белом доме с президентом Байденом в пятницу Украине не будет дано разрешение на использование западных ракет для нанесения ударов по авиационным и ракетным базам на территории России", — говорится в заявлении телеканала.
Однако Стармер анонсировал, что согласует с Белым домом некие стратегические рамки, которые затем определят окончательный ответ для Киева по использованию британских ракет Storm Shadow.
Напомним, 12 сентября президент России Владимир Путин предупредил НАТО о серьёзных последствиях применения западного дальнобойного оружия против России со стороны ВСУ. Он отметил, что использование высокоточного оружия большой дальности, производимого на Западе, подразумевает прямое участие стран альянса в конфликте на Украине. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поспешил заверить, что страна якобы не ищет конфликта с Москвой.
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