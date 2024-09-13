Правда ли, что трудоголики живут меньше алкоголиков – ответ врача Врач Уланкина: Трудоголизм на 34% повышает риск преждевременной смерти 13 сентября, 11:08 Трудоголизм становится причиной многих хронических заболеваний и смертельно опасных синдромов. Обложка © freepik.com/lookstudio

Трудоголики живут даже меньше, чем алкоголики — правда ли это? Как рассказала Life.ru эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина, трудоголизм действительно становится причиной многих хронических заболеваний и смертельно опасных синдромов.

Те, кто работают допоздна и годами не ходят в отпуск, часто страдают от хронической усталости, нарушения сна, у них снижается иммунитет от постоянного стресса и переутомления, развиваются заболевания желудочно-кишечного тракта из-за нерегулярного и неправильного питания, возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, что может привести к ранним инфарктам и инсультам. При систематических переработках возрастает нагрузка на центральную нервную систему, в результате у человека развиваются психосоматические заболевания. Ольга Уланкина Эксперт лаборатории «Гемотест», врач

Однако врач считает некорректным сравнивать напрямую алкоголизм и трудоголизм. Первый официально внесён в международную классификацию болезней, а второй — это психологическая особенность человека. Однако отсутствие отдыха действительно может стоить вам здоровья.

Так, в 2016 году учёные, опираясь на данные, полученные от почти 2,5 тысячи респондентов, установили: напряжённая работа на 34% повышают риск преждевременной смерти после 60 лет. А ВОЗ и Международная организация труда выяснили, что из-за ишемической болезни сердца и инсульта, которые были спровоцированы переработками, в 2016 году во всем мире умерло 745 тысяч человек. Для сравнения: в 2000 году этот показатель был на 29% меньше. За шесть лет число смертей от этих заболеваний, вызванных сверхурочной работой, увеличилось на 42%, а от инсульта — на 19%.

Последствия алкоголизма изучены лучше. Неумеренное употребление спиртного в среднем сокращает жизнь на 10-15 лет и значительно ухудшает её качество. Сопоставлять эти две зависимости — от алкоголя и от работы — довольно сложно, но безусловно, избегать стоит и той, и другой, подчёркивает Уланкина.

Кстати, трудоголиками себя считают 53% работающих россиян, причём больше трети (39%) оценивают такое качество положительно, а 14%, наоборот, отрицательно. Чаще этим словом называют себя сотрудники сферы медицины и фармации (80%), энергетики и добычи сырья (67%), маркетинга и PR (60%).

Авторы Андрей Горяничев