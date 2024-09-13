Президент Болгарии полетал на истребителе F-16 в качестве второго пилота
Президент Болгарии Румен Радев провёл демонстрационный полёт на американском истребителе F-16. Сам полёт продлился 40 минут, а Радев исполнял роль второго пилота, пока истребителем управлял итальянский лётчик, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
«Этот полёт на F-16 вернул меня в 2005 год, когда мы летали на таком истребителе. Тогда я был командиром авиабазы «Граф-Игнатиево», — вспоминал президент Болгарии, сойдя на землю.
А ранее Кремль опубликовал видео из кабины стратегического бомбардировщика Ту-160М под управлением президента РФ Владимира Путина. Военный самолёт поднялся в небо с полосы Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова, полёт продлился около 30 минут. Позже российский лидер сделал неожиданное признание о полёте за штурвалом самолёта-невидимки Ту-160М.
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