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13 сентября, 14:44

Небензя: Разрешение на удары вглубь России будет означать начало войны с НАТО

Данное Киеву разрешение на удары западным оружием вглубь российской территории будет означать начало прямой войны НАТО и РФ. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Если решение о снятии ограничений [на удары западным оружием вглубь РФ] действительно принято или будет принято, это будет обозначать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией. В этом случае мы, разумеется, будем вынуждены принимать соответствующие решения, со всеми вытекающими из них для западных агрессоров последствиями», — сказал он.

Небензя предупредил, что у стран Запада не выйдет переложить всю ответственность за такие удары на Киев, так как совершать такие атаки можно только обладая данными со спутников ЕС и США. При этом сама Украина такими разведывательными мощностями не обладает. Небензя добавил, что киевский режим давно бьёт по территории вне зоны боевых действий и устраивает теракты в отношении мирного населения. Однако официальное разрешение на это от партнёров кардинально изменит отношения России и Запада.

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Ранее о серьёзных последствиях разрешения на удары западным оружием вглубь России заявил президент РФ Владимир Путин. В западной пресс считают, что такое решение может быть принято на ГА ООН в конце сентября.

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ТАСС / ZUMA

Юрий Лысенко
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