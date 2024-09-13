Небензя: Разрешение на удары вглубь России будет означать начало войны с НАТО
Данное Киеву разрешение на удары западным оружием вглубь российской территории будет означать начало прямой войны НАТО и РФ. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«Если решение о снятии ограничений [на удары западным оружием вглубь РФ] действительно принято или будет принято, это будет обозначать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией. В этом случае мы, разумеется, будем вынуждены принимать соответствующие решения, со всеми вытекающими из них для западных агрессоров последствиями», — сказал он.
Небензя предупредил, что у стран Запада не выйдет переложить всю ответственность за такие удары на Киев, так как совершать такие атаки можно только обладая данными со спутников ЕС и США. При этом сама Украина такими разведывательными мощностями не обладает. Небензя добавил, что киевский режим давно бьёт по территории вне зоны боевых действий и устраивает теракты в отношении мирного населения. Однако официальное разрешение на это от партнёров кардинально изменит отношения России и Запада.
ТАСС / ZUMA