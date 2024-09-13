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Супруга Вучича выступила на саммите первых леди в Киеве вместе с Зеленской

13 сентября, 19:07
Тамара Вучич. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tamara.vucic.serbia

Тамара Вучич. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tamara.vucic.serbia

Жена президента Сербии Александра Вучича Тамара приняла участие на «саммите первых леди» в Киеве, где обсуждались проблемы матерей и воспитание детей. На мероприятии также присутствовали Владимир Зеленский и его супруга Елена. Об этом сообщает агентство Tanjug.

Тамара Вучич на саммите в Киеве. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tamara.vucic.serbia

Тамара Вучич на саммите в Киеве. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tamara.vucic.serbia

«Тамара Вучич участвовала сегодня в четвёртом саммите первых леди, который проходит в столице Украины Киеве под названием «Защита детства: обеспечение надёжного будущего». С приветственной речью выступила... Елена Зеленская, а госпожа Вучич во вступительной части говорила о вызовах современной эпохи, с которыми сталкиваются родители», — говорится в публикации.

Тамара Вучич также разместила на своей странице в соцсети фотографии с саммита. На общем снимке она стоит рядом с главой киевского режима.

Вучич заявил, что Макрон не убедит Сербию ввести санкции против России
Вучич заявил, что Макрон не убедит Сербию ввести санкции против России

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что не общался с российским лидером Владимиром Путиным более двух с половиной лет, с начала конфликта на Украине. По его словам, в отличие от него, многие европейские политики продолжают взаимодействовать с Путиным на международных платформах. Также Вучич исключил, что Сербия станет «троянским конём России» в ЕС. Политик уверен, что Белград вряд ли войдёт в Евросоюз.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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