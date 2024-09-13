Супруга Вучича выступила на саммите первых леди в Киеве вместе с Зеленской 13 сентября, 19:07 Тамара Вучич. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tamara.vucic.serbia

Жена президента Сербии Александра Вучича Тамара приняла участие на «саммите первых леди» в Киеве, где обсуждались проблемы матерей и воспитание детей. На мероприятии также присутствовали Владимир Зеленский и его супруга Елена. Об этом сообщает агентство Tanjug.

Тамара Вучич на саммите в Киеве. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tamara.vucic.serbia

«Тамара Вучич участвовала сегодня в четвёртом саммите первых леди, который проходит в столице Украины Киеве под названием «Защита детства: обеспечение надёжного будущего». С приветственной речью выступила... Елена Зеленская, а госпожа Вучич во вступительной части говорила о вызовах современной эпохи, с которыми сталкиваются родители», — говорится в публикации.

Тамара Вучич также разместила на своей странице в соцсети фотографии с саммита. На общем снимке она стоит рядом с главой киевского режима.

Авторы Татьяна Миссуми