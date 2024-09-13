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13 сентября, 19:23

Сперма не извергается, а «сочится»: Мужчина без пениса рассказал о сексе с женой

Мужчина с ампутированным пенисом поделился подробностями интимной жизни

Мужчина без пениса рассказал о своей интимной жизни. Фото © freepik/yanalya

Мужчина без пениса рассказал о своей интимной жизни. Фото © freepik/yanalya

Мужчина, половой орган которого ампутировали в результате аварии, рассказал об интимной жизни со своей супругой. Роковой случай, лишивший его мужского достоинства, произошёл четыре года назад. О подробностях своего секса мужчина поведал на форуме Reddit.

«Я чувствовал, что больше не мужчина, и не хотел оставаться в браке. Чувствовал, что никогда больше не смогу смотреть на свою жену», — поделился он своими переживаниями после ампутации.

Однако интимную жизнь с возлюбленной удалось наладить. Пара пользуется фаллоимитаторами и уделяет большое внимание прелюдиям. При эякуляции сперма мужчины не извергается, а «сочится», но жене это нравится. Сам же он признаётся, что получает удовольствие от стимуляции простаты.

Лучшее время дня для секса у женщин и мужчин оказалось разным
Лучшее время дня для секса у женщин и мужчин оказалось разным

Ранее Life.ru рассказывали о 13-летнем подростке, который засунул около 50 магнитов в свой пенис. Ему угрожал разрыв мочевого пузыря. Медики удаляли инородные предметы через разрез в мочевом пузыре. К слову, навредить половому органу могут не только инородные предметы, но и курение. Пенис уменьшится в размерах, если выкуривать по пачке сигарет в день в течение 15 лет.

Полина Никифорова
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