Сперма не извергается, а «сочится»: Мужчина без пениса рассказал о сексе с женой

Мужчина, половой орган которого ампутировали в результате аварии, рассказал об интимной жизни со своей супругой. Роковой случай, лишивший его мужского достоинства, произошёл четыре года назад. О подробностях своего секса мужчина поведал на форуме Reddit.

«Я чувствовал, что больше не мужчина, и не хотел оставаться в браке. Чувствовал, что никогда больше не смогу смотреть на свою жену», — поделился он своими переживаниями после ампутации.