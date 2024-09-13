Сперма не извергается, а «сочится»: Мужчина без пениса рассказал о сексе с женой
Мужчина с ампутированным пенисом поделился подробностями интимной жизни
Мужчина без пениса рассказал о своей интимной жизни. Фото © freepik/yanalya
Мужчина, половой орган которого ампутировали в результате аварии, рассказал об интимной жизни со своей супругой. Роковой случай, лишивший его мужского достоинства, произошёл четыре года назад. О подробностях своего секса мужчина поведал на форуме Reddit.
«Я чувствовал, что больше не мужчина, и не хотел оставаться в браке. Чувствовал, что никогда больше не смогу смотреть на свою жену», — поделился он своими переживаниями после ампутации.
Однако интимную жизнь с возлюбленной удалось наладить. Пара пользуется фаллоимитаторами и уделяет большое внимание прелюдиям. При эякуляции сперма мужчины не извергается, а «сочится», но жене это нравится. Сам же он признаётся, что получает удовольствие от стимуляции простаты.
Ранее Life.ru рассказывали о 13-летнем подростке, который засунул около 50 магнитов в свой пенис. Ему угрожал разрыв мочевого пузыря. Медики удаляли инородные предметы через разрез в мочевом пузыре. К слову, навредить половому органу могут не только инородные предметы, но и курение. Пенис уменьшится в размерах, если выкуривать по пачке сигарет в день в течение 15 лет.