Главу «Ленбытхима» Михайлова отправили под домашний арест

Главу «Ленбытхима» Дениса Михайлова отправили под домашний арест. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отклонил ходатайство Главного военного следственного управления СКР о заключении под стражу гендиректора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали в суде, передаёт РИА «Новости».

По данным следствия, Михайлов завысил цены на сырьё и материалы, похитив более 20 млн рублей. Произошло это при выполнении госконтрактов, заключённых на 115 млн рублей с АО «Военторг». Позже стало известно, что «Ленбытхим» Михайлова заключил контракты с МО РФ на полмиллиарда.