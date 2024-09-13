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13 сентября, 17:09

Главу «Ленбытхима» Михайлова отправили под домашний арест

Главу «Ленбытхима» Дениса Михайлова отправили под домашний арест. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отклонил ходатайство Главного военного следственного управления СКР о заключении под стражу гендиректора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали в суде, передаёт РИА «Новости».

Суд отказался арестовывать главу «Ленбытхима» за мошенничество при поставках МО
Суд отказался арестовывать главу «Ленбытхима» за мошенничество при поставках МО

По данным следствия, Михайлов завысил цены на сырьё и материалы, похитив более 20 млн рублей. Произошло это при выполнении госконтрактов, заключённых на 115 млн рублей с АО «Военторг». Позже стало известно, что «Ленбытхим» Михайлова заключил контракты с МО РФ на полмиллиарда.

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Александра Мышляева
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