Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл вторую практику Гран-при Азербайджана

Пилот итальянского «Феррари» Шарль Леклер выиграл вторую практику на этапе «Формулы-1». Заезд состоялся на городской трассе в Азербайджане. Гонщик с гражданством княжества Монако продемонстрировал время 1:43.484.

Второе место занял пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес (+0.006), а третьим оказался британец Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Мерседес» (+0.066). Гонка на этапе Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане состоится 15 сентября и начнётся в 14:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом мира в «Формуле-1» является нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В этот раз он финишировал на шестом месте, уступив Шарлю Леклеру 13 секунд чистого времени.