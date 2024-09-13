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13 сентября, 17:47

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл вторую практику Гран-при Азербайджана

Пилот итальянского «Феррари» Шарль Леклер выиграл вторую практику на этапе «Формулы-1». Заезд состоялся на городской трассе в Азербайджане. Гонщик с гражданством княжества Монако продемонстрировал время 1:43.484.

Второе место занял пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес (+0.006), а третьим оказался британец Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Мерседес» (+0.066). Гонка на этапе Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане состоится 15 сентября и начнётся в 14:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом мира в «Формуле-1» является нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В этот раз он финишировал на шестом месте, уступив Шарлю Леклеру 13 секунд чистого времени.

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Ранее Life.ru рассказывал, что британский пилот Mercedes Джордж Рассел финишировал первым на этапе «Формулы-1» в бельгийском Спа, но в итоге был дисквалифицирован из-за несоответствия болида требованиям Международной автомобильной федерации (FIA). Таким образом, победителем гонки стал его напарник по команде Льюис Хэмилтон.

Обложка ©

ТАСС / AP/ Luca Bruno

Александра Мышляева
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