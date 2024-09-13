Глава РУСАДА назвала частью информационной войны статью AP о Камиле Валиевой
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова заявила, что информация издания Associated Pres о потере заключения эксперта в пользу версии фигуристки Камилы Валиевой не соответствует действительности. По её словам, это фейк, который является частью информационной войны с РФ.
«Опубликованное вчера в СМИ сообщение об экспертной оценке в пользу версии спортсменки не имеет ничего общего с действительностью и является фейком», — заявила Логинова, передаёт ТАСС.
Кроме того, она также отметила, что стандарты тестирования и расследований требуют соблюдения конфиденциальности и независимости процесса. Логинова выразила сожаление по поводу распространения недостоверной информации, которая наносит урон репутации спортсменов и антидопинговых организаций. Она указала на многочисленные случаи появления в СМИ ложных сведений о деле Валиевой, в том числе утверждения о наличии в её пробе нескольких запрещённых веществ.
Напомним, что речь идёт о вердикте экс-директора WADA в Лозанне Марсьяля Сожи, который доказал случайность попадания допинга в еду фигуристки. Но экспертизу убрали из дела и Камилу Валиеву лишили олимпийского золота Пекина в командном турнире и дисквалифицировали на четыре года. В AP написали, что заключение эксперта WADA исчезло из дела ещё до суда.
ТАСС / Казаков Александр