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13 сентября, 19:06

Глава РУСАДА назвала частью информационной войны статью AP о Камиле Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова заявила, что информация издания Associated Pres о потере заключения эксперта в пользу версии фигуристки Камилы Валиевой не соответствует действительности. По её словам, это фейк, который является частью информационной войны с РФ.

«Опубликованное вчера в СМИ сообщение об экспертной оценке в пользу версии спортсменки не имеет ничего общего с действительностью и является фейком», — заявила Логинова, передаёт ТАСС.

Кроме того, она также отметила, что стандарты тестирования и расследований требуют соблюдения конфиденциальности и независимости процесса. Логинова выразила сожаление по поводу распространения недостоверной информации, которая наносит урон репутации спортсменов и антидопинговых организаций. Она указала на многочисленные случаи появления в СМИ ложных сведений о деле Валиевой, в том числе утверждения о наличии в её пробе нескольких запрещённых веществ.

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Напомним, что речь идёт о вердикте экс-директора WADA в Лозанне Марсьяля Сожи, который доказал случайность попадания допинга в еду фигуристки. Но экспертизу убрали из дела и Камилу Валиеву лишили олимпийского золота Пекина в командном турнире и дисквалифицировали на четыре года. В AP написали, что заключение эксперта WADA исчезло из дела ещё до суда.

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ТАСС / Казаков Александр

Александра Мышляева
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