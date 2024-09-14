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14 сентября, 00:58

«У нас катастрофа»: Украина забила тревогу, оказавшись на краю демографической пропасти

Депутат Рады Княжицкий: Сотни тысяч украинцев отказываются от гражданства

Проживающие за границей украинцы стали массово отказываться от паспортов Украины, число таких случаев уже исчисляется сотнями тысяч. На последствия жёсткой политики киевского режима по отношению к своим гражданам в эфире YouTube-канала «Говорит большой Львов» пожаловался депутат Рады Николай Княжицкий.

«У нас катастрофа... Лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства.. Есть люди, которые давно были за границами Украины, у них было по два паспорта, они просто отказываются от украинских паспортов», — признал парламентарий.

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Все возмущения депутату Княжицкому следует направить своей коллеге Марьяне Безуглой, которая недавно призвала всех бежавших за границу военнообязанных сдать паспорта. При этом претензии уклонистов не напрасны — ранее им закрыли доступ ко всем видам консульских услуг, за исключением оформления заявки для возвращения на родину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Art-Dolgov

Илья Пушкарев
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