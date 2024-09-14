«У нас катастрофа»: Украина забила тревогу, оказавшись на краю демографической пропасти

Проживающие за границей украинцы стали массово отказываться от паспортов Украины, число таких случаев уже исчисляется сотнями тысяч. На последствия жёсткой политики киевского режима по отношению к своим гражданам в эфире YouTube-канала «Говорит большой Львов» пожаловался депутат Рады Николай Княжицкий.

«У нас катастрофа... Лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства.. Есть люди, которые давно были за границами Украины, у них было по два паспорта, они просто отказываются от украинских паспортов», — признал парламентарий.