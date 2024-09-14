«Россия нам не враг»: Итальянские патриоты выступили против демонизации РФ и насолили Украине

Сотни плакатов с лозунгом «Россия нам не враг» украсили крупнейшие города Италии. Баннеры в поддержку РФ появились на улицах Рима, Вероны, Пизы, Пармы и Модены, их установку проплатил политический альянс Sovranita Popolare, выяснил телеканал CNN.

Основу рекламных щитов составляет изображение рукопожатия, раскрашенного в цвета флагов двух государств. Под ним содержится призыв прекратить поставки оружия Украине и Израилю, чтобы как можно быстрее прекратить кровопролитие. Власти некоторых городов распорядились немедленно демонтировать пророссийские плакаты, тогда как некоторые мэрии отказались вести войну с баннерами до истечения оплаченного периода. Больше всего происходящее возмутило диппредставительство Украины в Италии.

«Мы глубоко обеспокоены высокомерием российской пропаганды в Вечном городе», — сообщили в посольстве, потребовав запретить выдачу разрешений на такие плакаты.

Пророссийский плакат в Италии. Фото © X / Ukr Embassy to Italy