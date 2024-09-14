Дудю* пришлось экстренно менять яхту на люкс-тур из-за низких продаж билетов

Люксовый бизнес-тур Юрия Дудя* на шикарной 70-метровой яхте Sherakhan вдоль побережья Испании с компанией иноагентов сорвался из-за низких продаж билетов. Как выяснил SHOT, организаторам пришлось менять судно на в три раза меньше изначального варианта.

Составить компанию Дудю* и другим звёздным релокантам на четыре дня любой желающий мог за какие-то 3,4 миллиона рублей. Однако оказаться среди Ильи Варламова*, Михаила Шаца* и Noize MC* пожелали лишь 12 человек из 36 возможных. Выправить ситуацию журналист попытался щедрыми скидками, но окупить поездку на роскошном корабле блогеру так и не удалось.

Тур иноагента стартовал 13 сентября и завершится уже 18 сентября. Четыре дня путешественники проведут на воде, ещё два отведены на перелёты. За это время участники заплыва посетят Барселону, Каннет-де-Мар, Паламос и Таррагону. В программу входят ужины в ресторанах, посещение винодельни и даже игра в гольф.