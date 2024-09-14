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14 сентября, 06:41

Дудю* пришлось экстренно менять яхту на люкс-тур из-за низких продаж билетов

Юрий Дудь*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yurydud

Юрий Дудь*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yurydud

Люксовый бизнес-тур Юрия Дудя* на шикарной 70-метровой яхте Sherakhan вдоль побережья Испании с компанией иноагентов сорвался из-за низких продаж билетов. Как выяснил SHOT, организаторам пришлось менять судно на в три раза меньше изначального варианта.

Составить компанию Дудю* и другим звёздным релокантам на четыре дня любой желающий мог за какие-то 3,4 миллиона рублей. Однако оказаться среди Ильи Варламова*, Михаила Шаца* и Noize MC* пожелали лишь 12 человек из 36 возможных. Выправить ситуацию журналист попытался щедрыми скидками, но окупить поездку на роскошном корабле блогеру так и не удалось.

Тур иноагента стартовал 13 сентября и завершится уже 18 сентября. Четыре дня путешественники проведут на воде, ещё два отведены на перелёты. За это время участники заплыва посетят Барселону, Каннет-де-Мар, Паламос и Таррагону. В программу входят ужины в ресторанах, посещение винодельни и даже игра в гольф.

Секретный круиз: Как беглый блогер Юрий Дудь собрался заработать полмиллиона евро на своих поклонниках
Секретный круиз: Как беглый блогер Юрий Дудь собрался заработать полмиллиона евро на своих поклонниках

Ранее Life.ru сообщал, что изначально Дудь* планировал заработать на своём круизе порядка 60 миллионов рублей. Видеоблогер придумал способ поднять деньжат на знакомых после того, как столкнулся с колоссальными убытками из-за запрета на рекламу.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Илья Пушкарев
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