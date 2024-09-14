Манипулируют всеми ради себя: Стало известно, как распознать психопата

Ключевыми признаками психопатов являются отсутствие эмпатии, что означает неспособность сопереживать и чувствовать эмоции других людей, рассказала в беседе с «Газетой.ru» психолог Валерия Базарова. Она дала рекомендации, как распознать таких людей.

Эти личности действуют исключительно в собственных интересах и манипулируют окружающими для удовлетворения своих потребностей. Их понимание любви и близости часто искажено, что проявляется через давление и агрессию.

«Часто жертвы психопатов — это женщины с зависимостью от адреналина, выросшие в деструктивных семьях, иногда с отцом-тираном или зависимой матерью», — добавила Базарова.

Мужчины, выросшие со слабой, жертвенной матерью, могут занять слабую позицию и стать лёгкой мишенью для женщин с пограничными расстройствами или психопатией, добавила специалист. По словам психолога, психопаты умеют очаровывать, могут казаться заботливыми и мягкими, но это лишь часть игры — этап идеализации и романтизации, чтобы заманить жертву.

Важно избавиться от постоянного чувства вины, чтобы не притягивать таких людей в свою жизнь, указала Базарова. Синдром «хорошей девочки» и самозванца надо проработать, это даст внутреннюю опору и позволит избежать деструктивных сценариев в отношениях.