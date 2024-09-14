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14 сентября, 09:31

Авиация России ударила по аэродромам и местам базирования катеров ВСУ

Российская авиация, артиллерия и ракетные войска за минувшие сутки нанесли удары по аэродромам и местам базирования катеров сил специальных операций ВСУ. Об этом Минобороны РФ отчиталось в ежедневной сводке о ходе СВО.

«Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены аэродромная инфраструктура, места базирования катеров сил специальных операций ВСУ», — уточнили в ведомстве, отметив, что всего за сутки была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах Украины.

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Ранее Минобороны показывало эпичное видео уничтожения катеров-камикадзе ВСУ. Боевая задача была выполнена силами Черноморского флота в северо-западной части акватории Чёрного моря. А экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 сбросил авиабомбы ФАБ-500 на пункт временной дислокации ВСУ в Петропавловке на Купянском направлении, в результате уничтожено несколько десятков украинских военных.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Андрей Бражников
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