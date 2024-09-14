Авиация России ударила по аэродромам и местам базирования катеров ВСУ

Российская авиация, артиллерия и ракетные войска за минувшие сутки нанесли удары по аэродромам и местам базирования катеров сил специальных операций ВСУ. Об этом Минобороны РФ отчиталось в ежедневной сводке о ходе СВО.

«Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены аэродромная инфраструктура, места базирования катеров сил специальных операций ВСУ», — уточнили в ведомстве, отметив, что всего за сутки была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах Украины.