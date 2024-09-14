Авиация России ударила по аэродромам и местам базирования катеров ВСУ
Российская авиация, артиллерия и ракетные войска за минувшие сутки нанесли удары по аэродромам и местам базирования катеров сил специальных операций ВСУ. Об этом Минобороны РФ отчиталось в ежедневной сводке о ходе СВО.
«Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены аэродромная инфраструктура, места базирования катеров сил специальных операций ВСУ», — уточнили в ведомстве, отметив, что всего за сутки была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах Украины.
Ранее Минобороны показывало эпичное видео уничтожения катеров-камикадзе ВСУ. Боевая задача была выполнена силами Черноморского флота в северо-западной части акватории Чёрного моря. А экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 сбросил авиабомбы ФАБ-500 на пункт временной дислокации ВСУ в Петропавловке на Купянском направлении, в результате уничтожено несколько десятков украинских военных.
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