Рябков: Москва в курсе о том, что Запад уже принял решение по ударам вглубь РФ

Россия знает, что Запад уже принял окончательное решение по поводу ударов дальнобойным оружием вглубь российской территории, передав Киеву свой вердикт. Об этом заявил в беседе с ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС.

«Президент на эту тему высказался предельно чётко. Мы знаем о том, что соответствующие решения были приняты какое-то время назад, и сигналы такого рода в Киев переданы», — сказал дипломат.