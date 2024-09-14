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14 сентября, 08:17
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Байден вышел из себя и заткнул журналиста после вопроса о Путине

Daily Mail: Байден нахамил репортёру Sky News из-за вопроса о Путине

Президент США Джо Байден. Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidential Press Office

Президент США Джо Байден. Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidential Press Office

Президент США Джо Байден вышел из себя и нахамил репортёру Sky News из-за вопроса о российском президенте Владимире Путине. На неадекватную реакцию хозяина Овального кабинета обратила внимание газета Daily Mail.

«Говорю вам, помолчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея?» — резко обратился Байден к журналисту Sky News.

Журналист всё же попытался добиться ответа на поставленный вопрос от президента США, чем окончательно вывел его из себя. Байден после этого потребовал у него «замолчать».

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Обстановка в Белом доме сейчас оставляет желать лучшего. А всё дело в жёстком предупреждении Путина. Президент РФ заявил, что разрешение на использование Киевом западного оружия для ударов по российской территории будет означать начало прямого участия НАТО в войне против РФ, что изменит саму суть конфликта. А Медведев пригрозил НАТО ядерным ударом и «гигантским расплавленным пятном» на месте Киева. В Белом доме сообщили, что слова российского лидера были услышаны и восприняты со всей подобающей серьёзностью. Теперь остаётся дождаться конца месяца, поскольку СМИ считают, что окончательное решение Запад примет на Генассамблее ООН, которая пройдёт с 24 по 30 сентября.

Андрей Бражников
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