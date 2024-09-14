Байден вышел из себя и заткнул журналиста после вопроса о Путине

Президент США Джо Байден вышел из себя и нахамил репортёру Sky News из-за вопроса о российском президенте Владимире Путине. На неадекватную реакцию хозяина Овального кабинета обратила внимание газета Daily Mail.

«Говорю вам, помолчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея?» — резко обратился Байден к журналисту Sky News.